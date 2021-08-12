為了在商機龐大的市場分一杯羹，越南政府表示，未來將加快發展HALAL清真合法食品認證腳步。

回教用餐謹慎，因此經HALAL清真認證的才是可以吃且合法食物。因穆斯林人口遍及東南亞與南亞，一直到中東以及北非，全球清真市場潛力無窮且成長快速。

除了食物外，清真經濟也非常多樣化，包括製藥、化妝品、旅遊、時尚、伊斯蘭金融、媒體和娛樂。其中，食品和伊斯蘭金融是受薪冠疫情影響較小的兩塊領域。同時，清真食品產業不僅涉及生產加工，還有原材料、保鮮、包裝、運輸等諸多物流領域。

因越南在全球清真市場的市占率有限，越南業者也一直努力想獲得清真合法認證拿到進場門票。根據統計，越南約有58.7%的地區生產並出口清真食品，驚訝的是其中竟然有高達41.3%，沒有獲得清真產品認證。

調研單位DinarStandard發布的報告中，2019年全球清真食品總值約為1290億美元，預計到2024年可望增至1400億美元。所以，越南政府覬覦這塊商機，才會認真把全球清真市場，定位為國家級戰略目標。