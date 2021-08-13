美股消息面：

1.美國7月生產者物價指數(PPI)月增1%，預期為0.6%，6月則增1%。同時，7月年增率為7.8%，預期為7.3%。另外，截至7日止的當周，首次請領就業補助人數達37.5萬人，周減1.2萬人，符合市場預期，前一次則修正為38.7萬人。

2.ICE美元指數11日曾漲至4月1日以來最高位置，12日為93.019，升0.1%。

3.國際金價變動不大，紐約期金收跌0.1%，每盎斯為1751.8美元。現貨金則持平，每盎斯為1750.91美元。

4.國際能源署(IEA)警告，因新冠疫情惡化中，全球原油需求增量可能受阻，紐約期油收跌16美分或0.23%，每桶為69.09美元。倫敦布蘭特期油收跌13美分或0.18%，每桶為71.31美元，盤中最高為71.9美元。

5.比特幣目前在44,554.64美元，跌幅為2.48%。