美股消息面：

1.美國商務部公布，7月新屋開工數減少7%，以年率計為153.4萬戶，不及市場預期的160萬戶。建築許可數增加2.6%，以年率計為163.5萬戶，高於市場預期的161萬戶。

2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數跌3.9%，前一周為上升2.8%。30年期固定抵押貸款利率為3.06%，較前一周的2.99%上揚。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少323.4萬桶，超出市場預期的減少105.5萬桶。汽油庫存增加69.6萬桶，市場預期為減少167.1萬桶。餾分油庫存減少269.7萬桶，市場預期為增加27.6萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升0.4個百分點，原油進口量減少81.3萬桶/日。

4.聯準會發布的會議紀要顯示，決策官員對於何時啟動縮表未達共識，但大部分官員預期今年內開始縮減購債規模，受此影響，美元由升轉跌，ICE美元指數尾段幾近持平，約報93.137。有分析員認為，這份紀錄顯示聯準會立場仍然較偏向「鴿派」，不利於美債與美元表現。

5.美國庫存數據顯示燃油需求可能轉弱，周三國際油價連跌第5天，終場紐約期油收跌1.3美元或1.69%，為每桶65.46美元。倫敦布蘭特期油收跌0.8美元或1.16%，為每桶68.23美元。兩合約均創下5月21日以來新低。

6.觀望聯準會的7月會議記錄，周三紐約期金連跌第二天，終場收跌0.2%，為每盎司1784.4美元。現貨金下跌0.3%，報每盎司1780.85美元。