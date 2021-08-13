一名網友分享，他住在父母留下來的透天厝，平時跟鄰居相處的還不錯，彼此見面都會打招呼，沒想到今年初鄰居們集體約好「頂樓加蓋」，但因為他手頭不寬裕拒絕後，從此開始惡夢般的人生，慘遭鄰居排擠，且只要一出事，全部人都不分青紅皂白覺得他就是檢舉者，同時也不再跟他打招呼，讓他超級崩潰，引發網友熱議。

一名網友在爆料公社APP匿名館發文分享，他住在父母留下來的透天厝中，一整排共有8棟房子，周遭的鄰居多是退休的阿姨與叔叔，他的個性很隨和，平日出門遇到鄰居也都會打招呼，因此和大家相處的還不錯。

該網友透露，今年初鄰居聚在一起討論「頂樓加蓋」的事情，某天晚上還到他家按門鈴說，他們都討論好了，大家的頂樓都要加蓋，讓他也順便一起弄，反正也才幾十萬而已，但他認為自己身上還有許多貸款沒有繳完，手頭並不寬裕，便拒絕了對方的邀約，怎知惡夢就這樣開始了。

該網友說，整排鄰居加蓋完成後，讓他的房子變得特別顯眼。後來不管出什麼事情，鄰居們不分青紅皂白都說是他搞的。舉例來說，前陣子疫情嚴峻，這些鄰居仍會聚在一起聊天，雖然都有戴口罩，但還是被檢舉群聚，而他們馬上就懷疑是他做的，但他真的沒那麼無聊。「我真的很冤枉啊！我完全沒有啊！」

該網友無奈地說，更慘的是，以前出門工作看到鄰居，都會互相打招呼，結果現在大家看到他就小聲講話，讓他感覺很糟糕。為此，他也嘗試找領頭的鄰居溝通，但對方一副就是「我不想聽你解釋」的樣子，讓他越住越痛苦，甚至衍生出自己當初是否就該乖乖跟他們一起頂樓加蓋的想法。

該網友表示，鄰居們的種種舉動，都讓他感到很無奈，因為他明明也不是壞人，結果卻被大家這樣對待，真心寒。貼文也引起網友討論，「人善被人欺，不要太隨和」、「做你自己就好了，你又不愧對他們，反而是他們要愧對你耶」、「如果你太在意他們對你的看法，你絕對活不過下半輩子，這就是霸凌的一種」、「違章可以檢舉不用客氣。」