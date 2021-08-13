消防員經平常工作需水裡來火裡去，台南市消防局長李明峯看完職人劇受感動，要求幹部寫建議被誤解要交作業。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台灣5月底上演一齣消防職人劇《火神的眼淚》，講述消防員工作的日常辛酸，台南市消防局長李明峯深受感動，日前要求基層幹部寫出建議，作為他爭取同仁待遇的參考，卻遭誤解需看影片交報告，無奈直呼「很多問題寫了也沒用」。李明峰13日表示會盡量解決同仁提出的建議內容。

《火神的眼淚》深入刻畫消防員工作時遇上的無奈，李明峰有感這齣戲貼近消防人員生活，日前要求分隊長、中隊長、副大隊長、大隊長看完該劇後，交出建議或感想，還特別註明「300字內，不要作文或無病呻吟，給真正需要精進的部分」。

針對局長要求，基層卻認為是無形增加工作量，私下找看過該劇的同事代筆寫心得，李明峯發現後，再度發文提醒「提供意見是好事，但請同事幫寫就非常不妥，應嚴格禁止」。

基層幹部抱怨「平常開會就會檢討工作了」、「不能改變的現狀寫了也沒用」、「人力不足講了有用嗎？」直呼有如被逼交報告。

也有幹部出面力挺李明峯表示，局長的立意是幹部可以設身處地為基層解決問題，「很正面啊，有什麼好質疑？」

李明峯13日出面解釋用意，看完《火神的眼淚》認為內容貼近消防員心聲，幹部每天跟基層生活，最知道基層的辛酸處，要求將這些同仁的無奈生活，以300字反應實際心聲，自己會盡量爭取與解決。

李明峯表示，逐張看過幹部交來的建議單，包括人力不足、勤休、裝備與器材問題，已請研考單位列出建議內容改善。對於台南市消防人力問題，他表示，台南市消防人員10年來增加300人，已接近預算編制員額，會再向中央盡力爭取增加。