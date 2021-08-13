漿紙大廠華紙(1905)今日召開線上法說，展望2021年第三季營運，由於適逢傳統淡季，亞太市場需求偏弱，加上全球第三波疫情來襲、海運費高漲干擾，對第三季營運審慎看待，將留意國際變化、嚴控成本並伺機調節產線，專注高附加價值特殊紙品及非塑終端材料。

華紙發言人陳瑞和指出，目前國際木片及廢紙等原料價格均持續上漲，但漿價於5月中旬達高峰後，自季末起略為往下修正5～10％，原因是第三季為需求傳統淡季。目前短纖漿價每噸約700美元、長纖漿價每噸約880美元，後續價格變動需視終端市場需求而定

陳瑞和表示，因應原物料及能源成本上漲趨勢，今年整體紙品價格已較去年調漲約30％，並在首季便將全年所需使用的木片全數採購完畢，因此成本上可望獲得控制。目前中國大陸及東南亞因疫情升溫，商品出現運送問題，後續對終端市場需求影響仍有待觀察。

不過，陳瑞和表示，首季及第三季營運向來為傳統淡季，近期隨著台灣疫情警戒降級，市場需求已見逐步回溫跡象。由於第四季仍屬市場相對旺季，目前對華紙第四季營運可望優於第三季的看法並未改變。

資本支出方面，華紙主要擴張終端產品加工線，去年購入桃園觀音廠規畫打造為非塑材料發展基地，已在7月開始營運。而花蓮廠興建的非塑食安用紙新產線，亦將在8月底落成運轉，有助加強非塑終端產品布局、推升營運成長動能。