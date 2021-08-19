工業電腦大廠研華(2395)今（19）日召開股東常會，對於股東提問缺料、庫存水位及重複下單的砍單風險，公司表示，目前庫存水位雖上升、但健康狀況反倒最好，客戶透過下長單因應缺料，重複下單狀況不多，反使訂單需求相當明確，預期毛利率將可逐季改善。

研華董事長劉克振認為，2021年應是業績較好的一年，整體狀況仍屬平穩，下半年狀況可望再好一些，毛利率下滑應是暫時狀況。而智聯網（AIoT）產業未來展望仍相當樂觀，研華內部啟動數位轉型，致力創新、扮演好「智慧地球的推手」角色，帶動整體產業發展。

研華工業物聯網（IIoT）事業群總經理蔡淑妍指出，去年需求良好的醫療、半導體、物流產業今年需求仍強，部分零售及博弈客戶需求亦回升。由於景氣需求明顯回溫，過往客戶訂單能見度至多可能只有3～4個月，現在至少下6～12個月、甚至明年後的訂單。

研華嵌入式物聯網（EIoT）平台事業群總經理張家豪補充，第三季部分缺料狀況有紓解，但又增加新的缺料品項，預期第四季缺料將持續。客戶下長單導致未出貨訂單水位提高，但有提供預付款才採購零件，重複下單狀況不多，反使至明年上半年的訂單相當明確。

對於股東提問零組件缺料、庫存水位狀況及如何因應重複下單的砍單風險，研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，過往庫存水位約85天、今年約提升至100天，但高風險（HRI）部分金額及比例反降至最低，整體狀況反倒最好。

陳清熙指出，客製化訂單不能退單，其他客戶對標準品亦持續追單，除非客戶指定要求一定要購買，否則研華不採買價格被哄抬甚高的現貨零組件。同時，4月起已全面調漲終端價格反應成本，8～10月訂單平均售價（ASP）上漲3～5％，毛利率可望逐季改善。

劉克振總結表示，2021年營運成長受缺料影響較大，若無此狀況，則出貨及營運成長均可望爆衝。不過，整體而言今年仍是業績較好的一年，動能可望優於過去2年，整體狀況仍屬平穩，下半年沒意外的話還會好一些，毛利率下降應是暫時狀況。

劉克振指出，智聯網（AIoT）未來仍相當樂觀，包括智慧聯網、城市、醫療、能源環保及其他農業等4大領域發展可期。公司今年起將邁向物聯網第二及第三階段的創新，內部亦啟動數位轉型，將致力創新、扮演好「智慧地球的推手」角色，帶動整體產業發展。