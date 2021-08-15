【愛傳媒賴祥蔚專欄】2021年是新埔褒忠義民廟創立233周年，祭祀大典由新竹縣各界人士恭迎代表義民爺的黑令旗，過香傳遞給十五個宮廟，再迎回駐錫。

在臺灣提起「義民」，不少人都以為這是客家人的信仰。回顧史實，其實義民信仰跨越族群，是後來的演變，才讓人誤以為義民信仰只限於客家人。

義民是指清朝發生民變時，協助官府平亂並保衛家鄉而犧牲的民間人士。臺灣是全世界最重視義民信仰的地方，一方面是清朝時期臺灣的民變不斷，二來則是清朝官方持續表彰義民。

目前可知的源起，是「朱一貴事件」平定之後，義民呈請官府正式表揚以確立正當性，後來閩浙總督覺羅滿保贈送「懷忠里」匾額，讓協助平亂有功的義民們可以掛在里門，彰顯事蹟。臺大歷史系教授李文良的論文對此過程有詳細分析，可供參考。

乾隆年間，臺灣又發生「林爽文事件」，同樣多虧了民間人士的大力幫忙才能平定，連逮捕林爽文也是靠著民間之力，所以官方擴大康熙年間的義民表揚，而且鼓勵民間建廟長期祭拜，遂成為地方上的堅定信仰，有如官方鼓勵、民間執行的「忠烈祠」。

漳、泉、客、原等各族群，都曾經幫助朝廷平定林爽文事件，所以在乾隆五十二年、西元1787年之後獲得義民表揚，官府還分類頒發「褒忠」給粵籍的義民、頒發「旌義」給泉州的義民、頒發「思義」給漳州的義民、還頒發「效義」給平埔族的義民等，可知義民信仰不限客家人。

雖然義民信仰本來不是客家人的專屬，但是後來慢慢變成好像只是客家人的信仰，這有兩個主要原因：

首先，在臺灣的族群中，客家人算相對弱勢，林爽文事件之後的很多民變，發動者都是閩南人，於是減輕了義民信仰的傳承；反觀客家人為了避免閩南人勝出後的打壓，只好選擇跟官方站在同樣的立場，於是又強化了義民信仰。

其次，客家人在與閩南人爭奪墾地時，常常被迫退到比較偏遠的二、三線地區，這些地區後來的都會發展與人口變動比較小，這也有利於維持傳統。

值得注意的是，地方官府頒發的匾額，其中還有玄機，為什麼要分為「褒忠」、「旌義」、「思義」、「效義」？為什麼區分客家、泉州、漳州及原住民？難道是另有什麼講究嗎？還是官府想要趁機助長族群意識？

臺灣各地的義民信仰，有的使用前述四大名稱之一，例如桃竹苗的褒忠亭義民廟，一直是非常有人氣的客家義民信仰中心。至於屏東六堆的忠義亭，同樣是人氣非常高的客家義民廟，使用的卻不是前述四種官方匾額名稱，則是因為源起更早，是康熙六十一年、西元1721年平定朱一貴事件後，官府特賜匾額而建。

相較於客家人的義民信仰依然繼續傳承，其他族群的義民信仰，則往往已被淡忘，才會讓不少人誤以為義民爺只是客家人的專屬信仰。

作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家

照片取自新埔褒忠義民廟臉書粉絲專頁

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