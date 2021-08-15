奇葩客人！一名在活蝦店工作的男子表示，有客人來店裡買5斤公蝦，結果客人回家後竟打電話來說斤兩不足，請對方帶蝦回店裡才發現，他竟然在蝦子身上動手腳，讓他無言，就連網友也對奧客的邏輯看傻眼，「還好他沒拿去烤熟後，跟你講重量不足」、「錢還他別賣了，那麼會算買蝦仁好了」。

該名男子昨天(14日)在臉書「爆怨2公社」發文，一名客人購買5斤公蝦，現場也實秤給他看是5斤，但客人卻回去後打電話來說斤兩不足，讓男子疑惑，都當場秤重了，怎麼可能有少？只好請對方把蝦子拿回店裡，看看怎麼處理。

結果對方把蝦子帶回店裡後，才知道他是把蝦子的手臂全剪掉後再秤重，讓原PO無言，「這要算？一早讓我抱怨一下吧」。對此，網友紛紛留言：「哈哈，還好不是剝完殼」、「還好他沒連蝦頭跟殼都弄掉才秤」、「沒把殼剝了算是客氣的了」、「以這個邏輯，我要買爆榴槤」、「怎麼不乾脆用成蝦仁，更賺欸」、「那個蝦子的前臂很好吃欸」。

還有人表示，「去殼的本來就比較貴 你這樣我還少跟你收錢」、「退錢給他，叫他把腳接回去，拿來還」。