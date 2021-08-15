32歲「最辣人妻」女星賴琳恩和丈夫陳乃榮結婚3年多，感情始終像熱戀期甜蜜，昨（14日）是七夕情人節，她PO兩張「家庭髮廊」的照片，作勢要幫老公洗、剪頭髮，只不過賴琳恩穿得太性感，讓一堆網友忍不住歪樓，她沒好氣地嬌嗔：「嘖嘖我嚴重懷疑你們好多人在開車，但我沒有證據…」。

照片中，賴琳恩放下一頭烏黑亮麗的秀髮，化著精緻妝容，一抹紅唇冶豔迷人，身穿低胸鏤空黑色短洋裝，襯托雪白光滑的美肌，貼身剪裁完美勾勒前凸後翹的好身材，她拿起剪刀用撒嬌的口吻問陳乃榮：「客人～～今天洗+剪就好嗎？」許多網友看到賴琳恩辣玩角色扮演，順著情趣歪樓留言：「節目是晚上才開始」、「真的很美也很帥，要一直幸福喔！期待小琳恩或小乃榮出現！」、「洗剪吹。呀，其實吹就可以了」、「還要吹～～～頭髮」、「感覺這髮廊不單“純＂」，賴琳恩傻眼之餘，不忘跟著網友瞎起哄，「警察先生這裡這裡」、「我懷疑你在開車但我沒有證據」，有人問賴琳恩每天都那麼辣，老公不會噴鼻血到變貧血嗎？她幽默神回：「吃辣吃久了就習慣了。」

最後，賴琳恩在留言區透露這場角色扮演的真相，「好啦～其實我才是客人，榮哥剪髮技能解鎖。」只見她圍著理髮圍巾，坐在椅子上安心的讓陳乃榮整頓頭髮，再度閃瞎一票網友。