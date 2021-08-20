國黨立委許淑華赴南投縣鹿谷鄉視察。（圖／取自許淑華臉書）

國黨立委許淑華赴南投縣鹿谷鄉視察。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華近日赴南投縣鹿谷鄉，視察水災後道路重建狀況，促成清水村90萬元與永隆村50萬元經費核定，將用以設置擋土牆、排水溝等相關設施。許在災區與在地基層民眾熱絡互動的照片一出，獲得超過9000個讚，網友更盛讚：「神力女超人不只美，還超親民的！」

許淑華19日在臉書發文表示，鹿谷鄉清水村炎土農路是當地居民運輸農產的重要道路，然農路側溝未施設完全，豪雨來臨時恐掏空農路地基，造成用路人危險，她日前陪同縣長林明溱與議員吳瑞芳現場會勘，縣長立即核定經費約90萬元，設置擋土牆及排水溝，讓農友出入更安心。

不僅如此，許淑華指出，永隆村投57線8公里處，道路側溝並未加蓋且無路燈，時常造成機車及自行車騎士夜間因視線不佳而跌落邊溝，為提升道路使用安全，改善經費50萬元已核定，用來加蓋約70公尺長的側溝，提升道路整體安全性。

值得注意的是，許淑華此文獲得超過9000個讚、超過170則留言與超過220次分享，網路迴響相當熱烈。網友大讚許與基層民眾互動的照片美麗又親民，也有網友留言：「神力女超人不只美，還超親民的！」「反觀一些立委都沒在做事，不知幹嘛」、「這才是納稅人想看到的立委」、「這系列照片真的很感人」、「真正苦民所苦」、「從基層互動就能看出有沒有在做事」。