楊洋和迪麗熱巴甜蜜吻戲不斷。（WeTV提供）

楊洋和迪麗熱巴組成的「榮耀夫婦」KTV告白。（WeTV提供）

楊洋和迪麗熱巴劇中浪漫婚禮。（WeTV提供）

WeTV獨播陸劇《你是我的榮耀》甜蜜劇情掀起熱烈討論，楊洋和迪麗熱巴組成的「榮耀夫婦」戲外也認真營業，不僅各個宣傳互動超有愛，還在播出大結局前夕，一同出現上海迪士尼樂園度過七夕情人節，讓粉絲和戲迷好驚喜，也稱讚兩人真的是售後服務最好的CP。

劇中，楊洋飾演的于途自從解鎖戀愛劇本和喬晶晶（迪麗熱巴 飾）確認感情交往後便瘋狂撒糖，上演各種甜蜜花式親吻，KTV吻、遊艇加油吻、車內吻、口罩吻、沙漠吻等等還外加火辣床戲進展超神速，堪稱是「甜到窒息的成人式戀愛」，而兩人吻戲連連的害羞畫面，不只讓劇迷對著螢幕狂尖叫，還讓楊洋逗趣喊：這應該要VIP才能看吧。

《你是我的榮耀》上線至今，一直穩坐WeTV戲劇排行榜第一名，單集最高播放量更高達2.1億，「榮耀夫婦」成為全網嗑CP的對象。兩人被問最印象深刻的場面，楊洋和迪麗熱巴不約而同回答「KTV告白吻」，劇中于途拒絕了喬晶晶的告白感到後悔，為了追回晶晶，于途前往高中同學聚會，在所有同學見證下告白並親吻晶晶，楊洋認為于途在大庭廣眾下做了很勇敢的舉動，「當時我在演的時候，都覺得于途很敢，在大家沒有想像的情況下，用另一種方式告白晶晶，還挺撩的」。迪麗熱巴也表示，「于途一直很冷靜，不會主動追求女孩子，那場戲感覺于途放下自己的身段，做出告白的舉動，當下真的會很感動」。

《你是我的榮耀》熱播造成許多話題，尤其是楊洋一本正經說情話的橋段引發熱烈討論，像是「以後我會很主動，可是我對主動不太有經驗，如果過分了，記得提醒我」、「你跑太久，我有點著急了」、「允許我的基因，影響你的基因嗎」撩妹金句狂出。除了如教科書級別的撩人台詞，楊洋劇中的「眼」技，也被大家廣為討論，大讚他演技再升級，不管是深情還是後悔含淚的眼神，都讓粉絲淪陷。

楊洋也分享詮釋角色的心情，透露在拒絕喬晶晶二度表白那場戲的幕後故事，「當下拍攝的情緒都是很壓抑的，看著熱巴難過轉身離去，沒忍住眼中的淚水，最後流下了一滴淚，自己在演的時候也覺得很憋，但現在再看那畫面，覺得很滿意那時候詮釋的狀態」。

楊洋、迪麗熱巴因《你是我的榮耀》成為「BG之光」，CP感晉升為夫妻感，不過兩位主角提到，這部劇好看的點不光是兩人在談戀愛，還有很多接地氣的地方，角色人設劇情都貼近現實，像是于途面臨現實與夢想的掙扎，就是一個普通人，這樣的人物設定吸引著楊洋進而接演此劇。而迪麗熱巴二度演出女明星角色，提到2015年《克拉戀人》高雯一角，當時演出年紀小，有比較多不懂的地方壓力大，現在再詮釋女明星角色，剛好跟主角年齡一樣、對待工作認真狀態相似，這角色出現的時機很剛好，還表示很嚮往劇中那樣勢均力敵的愛情，不只讓自己更好，也會讓對方變得更好。《你是我的榮耀》進入大結局，即使已經知道是Happy Ending，也不影響劇迷追劇心情，還紛紛敲碗兩人婚後生活。甜蜜愛情劇《你是我的榮耀》於WeTV全網獨播，VIP會員可於8／23觀賞精彩大結局。