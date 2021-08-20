大陸人氣女神楊冪一舉一動都備受關注，近來她和小9歲許凱合作新戲《愛的二八定律》譜姐弟戀，好幾次被網友目擊拍戲現場，近日又有人巧遇他們在街頭拍攝，兩人摟摟抱抱十分親密。

近日有網友曝光《愛的二八定律》在大街拍戲的路透照，畫面中，楊冪穿著一身套裝站在男主角旁邊，許凱則穿西裝坐在路邊，似乎在上演女方安慰男方的戲碼，不過由於一人站著一人坐著的關係，兩人擁抱時，許凱的頭剛好落在楊冪的胸部上，看起來就像許凱把頭埋在楊冪胸部裡，可能是為了表達戲中情緒，目擊民眾還表示，許凱會不時蹭一蹭，畫面相當曖昧。

楊冪和許凱合作新戲《愛的二八定律》譜姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

楊冪和許凱街頭拍緊擁畫面曝光。（圖／翻攝自微博）

兩人親密的路透照一曝光，引發網友一陣熱議，雖然有人認為兩人沒CP感，但也有不少網友直呼「氛圍感也太強了」、「路透太甜了，年下真好啊」、「好配呀」、「美豔姐姐x年下狼狗，太期待了」。

之前就有網友巧遇楊冪和許凱戲現場，當時他們在拍一場深情對望後緊擁熱吻的片段，兩人有著剛好的身高差，看起來頗為相配，而他們也總是有說有笑，氣氛相當好，還被拍到吻戲不小心笑場時，楊冪倒在許凱身上，似乎有點害羞，畫面流出後，不少粉絲都相當好奇這對姐弟戀會擦出什麼火花，期待新戲的播出。