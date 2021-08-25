楊冪、黃子韜「捏臉」談情撒糖。（八大提供）

楊冪飾演談判專家。（八大提供）

大陸戲劇女王楊冪、黃子韜主演職場愛情劇《談判官》 ，黃子韜詮釋的霸道富二代「謝曉飛」在死皮賴臉積極追求下，終於擄獲美女談判專家楊冪的芳心，兩人時常上演倩侶間的任性吃醋、心疼呵護或懇求原諒的「捏臉」小動作，撒糖橋段甜翻觀眾。

楊冪劇中在驚慌之際誤闖黃子韜母親的病房，造就兩人在紐約初次見面，孝順的黃子韜原本還擔心母親受到打擾而大發雷霆，完全沒料到，日後是自己為了眼前這位精明冷靜的談判專家傷神！而黃子韜飾演的男主角「謝曉飛」自戀又有點中二的角色性格，不僅讓觀眾笑翻，也常在拍戲現場逗樂楊冪。

許多粉絲認為，黃子韜詮釋的「謝曉飛」，根本是本色演出，對於這樣的說法，在綜藝節目或戲劇都表現亮眼的黃子韜在受訪時表示：「綜藝裡是一個我，電視劇裡是一個我，但現實又是一個我。」透露當別人會因自己而笑，能帶給大家開心，是一種榮幸，「我會把很多現實當中幽默的點，或者是我看到、觀察過的人，他們說話的時候，還是他們的表情或是動作，帶到戲裡面，我覺得這是一個演員該做的事情。」

楊冪則自爆笑點很低，透露私下偷偷關注很多很好笑的博主，也會看選秀型節目，「我覺得選秀比賽在一個高強度，很疲倦的狀態下，你不可能24小時都在演，這個時候就是會有一些真實的狀態。」她曾在接受訪問時，喊出偶像女團養成節目的主題曲歌詞「你最最最重要」，讓主持人驚訝大明星也追選秀節目呢！《談判官》正在八大熱播中。