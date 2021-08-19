美女插畫家泥泥（泥泥學姐、JANiE）除了擁有高超畫工，還有F罩杯火辣身材，不時在社群平台曬養眼辣照，IG已吸引超過177萬名粉絲追蹤，近日她曬出一張居家照，犯規的跪地姿勢讓火辣S曲線一覽無遺。

泥泥近期積極經營YouTube頻道，近日在IG發文呼籲大家去看她的新影片，同時曬出一張照片，只見她跪趴在地上，在床底下找些什麼，而她穿著貼身白色上衣搭配灰色真理褲，提起翹臀的姿勢格外撩人，秀出美尻曲線，幾乎快露出整個屁股蛋，而白色上衣更是透出黑色內在美，渾圓胸形被看光，若隱若現更是性感。

泥泥辣照一Po，立刻引來6.2萬粉絲朝聖，激動狂讚「這樣是可以的嗎」、「原來這張照片裡有床」、「這姿勢太犯規」、「不管妳為了找什麼趴下去，我希望妳找不到」、「黑色的！」

泥泥之前因穿著低胸上衣，在捷運上閉眼小睡，露出超深事業線的照片爆紅，還數次登上PTT「表特板」，不只長相甜美、身材有看頭，過去曾考上桃園第一志願武陵高中及國立中山大學，還是個高材生插畫家，近年人氣急升，她也用畫畫實力證明自己的才華。