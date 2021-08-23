有「最美牙醫」之稱的日本正妹西原愛夏，除了正職是一名專業牙醫，還會在工作之餘接拍寫真 ，常在社群網站分享養眼照放送福利，近日她又曬出一張比基尼辣照，邪惡視角展現傲人身材，讓網友看了全暴動。

照片中，西原愛夏躺在沙灘上，僅用水中倒影露臉，只見她穿著一套紅白條紋比基尼，一個撐起身子的轉身姿勢，不但屁股蛋幾乎整個露出，側面角度也使得美胸更挺出，渾圓胸形全被看光，十分搶鏡，雖然這次照片看不清楚她甜美臉蛋，但火辣程度依舊破表。

西原愛夏日前也在IG曬出工作花絮照，穿著低胸短版背心搭配極短熱褲，中空露出一截蠻腰之外，一雙修長美腿也相當吸睛，尤其她蹲在地上對著鏡子自拍時，炸出胸前I字深溝更是犯規。

現年25歲的西原愛夏，在中學時期被星探發掘而成為寫真模特兒，不只拍了許多大膽寫真，也曾參與戲劇演出，以高顏值、一雙逆天長腿和傲人F罩杯暴紅，被封為最美牙醫，2017年考取牙醫執照，是現役牙醫師，個人IG擁有19.6萬粉絲，人氣火紅，也是許多人心中的性感女神。