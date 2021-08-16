近日陸續有民眾接獲有男子謊稱是高市府衛生局員工，要進行婦女癌症電話問卷調查，並在電話中詢問胸圍、有無性行為或有無乳房自我檢查等私密問題，高市府衛生局澄清，未有相關問卷調查的情事，呼籲民眾如果接到此類假冒名義的騷擾電話，可直接掛斷或向警局報案。

從8月初開始，衛生局陸續接獲民眾向衛生局確認是否有相關問卷調查，且相同案件數不少，對此，衛生局強調，他們向民眾致電不會詢問個人隱私的問題，只會通知符合年齡的民眾到醫院做相關身體檢查，若民眾接獲相關騷擾電話可以直接報警處理。

高市府衛生局指出，目前政府提供免費四癌篩檢服務，包括30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查、45到69歲婦女每2年1次乳房X光攝影檢查、50至74歲市民每2年1次糞便潛血檢查，及30歲以上抽菸或嚼食檳榔市民每2年1次口腔黏膜檢查，而有關市民健康篩檢訊息，均由各區衛生所以電話、信件、宣傳海報、家訪等方式通知，不會詢問與健康無相關的個人隱私問題。