塔利班攻入阿富汗首都喀布爾，美國加速撤離當地美國人，不過美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，為了讓美國人優先離開，華府已經暫時縮減撤離阿富汗人的航班數量，更傳出末班機已經飛走。

阿富汗變天，協助美軍的阿富汗人命運將如何？

CNN昨（15）日引述3名消息人士指出，為了優先讓美國人撤離阿富汗，拜登政府已經暫時縮減撤離阿富汗人的航班數量，目前尚不清楚暫停專機會持續多久，局勢還不明朗。

2名消息人士指出，上周美國難民安置機構已經準備因應大量阿富汗人入境，美國官員也討論了增加「特殊移民簽證」（Special Immigrant Visas，SIV）專機數量，不過4名消息人士透露，最後一班載著特殊移民簽證申請人及家人的專機已經離開阿富汗、前往維吉尼亞州（Virginia）的李堡（Fort Lee）。

針對CNN報導，美國國務院發言人周日發布聲明重申，自16日起接下來幾天，美國將會撤離數千名居住在阿富汗的美國公民、受僱參與美軍計畫的阿富汗人與他們的家人、以及其他特別脆弱的阿富汗國民。

「除此之外，我們致力於盡可能讓更多特殊移民簽證申請者撤出阿富汗，並且加快速度，近幾周我們已經撤離近2000名SIV申請人。」

消息人士指出，華府限制起降喀布爾機場的航班數量，阻礙了疏散阿富汗SIV申請者及家人的努力。

阿富汗局勢惡化，美國加速撤僑，不過美軍每日從喀布爾哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）撤僑的最大數量為5000人，目前美軍尚未達成這個數量，預計接下來幾天才會達標。美國國務院及國防部稍早昨日發布聲明表示，接下來48小時將擴大美軍在機場的部署至6000人，並且接管機場，以確保機場安全，讓美國人及阿富汗人搭乘民航機及軍機安全離開。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）先前表示，截至12日，1200名阿富汗人及家屬已經撤離至美國維州的李堡，消息人士透露，華府正在設法讓更多美軍機地安置阿富汗人，其中也包括德州布立斯堡（Fort Bliss）。

消息人士指出，約有6萬名阿富汗人符合特殊移民簽證或P1/P2難民身份申請。