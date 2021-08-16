暌違近一年，葛仲珊日前在社群平台貼文，透露最近將發行醞釀三年的新單曲，她透露：「我還記得第一張專輯《Knock Out 葛屁》是8月15日發行的，其實我做這首歌之前，本來想把它當成我作為歌手的最後一首作品，但寫完後發現，其實人生很多事無法預期，只有作品會永遠存在，也很謝謝一直等待我跟支持我的歌迷。」她表示，這首單曲整理了從出道以來至今的心情，本來打算當成「退役之作」，「接下來我也不知道會怎麼樣，可能找到心裡的平靜、平淡過日子，才是我最想要的。」偶爾和好友一起做音樂，已是她最開心的事。

葛仲珊曾獲2012年第24屆金曲獎最佳新人獎，美式作風的她坦承，始終不太適應當藝人的生活，過去因個性直爽，言論經常被放大檢視，她坦承：「不想被負面的想法控制，我花了很多時間找回心裡的平靜。」

之前范瑋琪因口罩事件，在私人臉書罵蘇貞昌「狗官」而引起軒然大波，她力挺好友范瑋琪而造成網友攻擊，她把相關文章全刪光，也讓她思索藝人表達意見的空間應如何拿捏，只希望有不同理念的雙方都能互相理解。