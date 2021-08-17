鋼筋暨H型鋼廠東和鋼鐵(2006)受惠於公共工程及民間營建需求熱絡，第二季營收創新高，獲利則為次高，第二季單季每股稅後盈餘1.38元。上半年獲利年增1.51倍，達29.83億元，創歷史同期新高，每股稅後盈餘2.75元。

東和鋼鐵第二季合併營收149.36億元創新高，季增16.1%、年增47.7%；單季毛利率15.78%；歸屬母公司業主淨利15.01億元，季增1.2%、年增約112%，每股稅後盈餘1.38元。

東和鋼鐵上半年在公共工程及營建需求帶動，台灣的鋼筋及型鋼產品量價齊揚，加上越南廠鋼筋銷售量增加88%，上半年業績創新高，上半年營收277.86億元，年增率約40.95%；毛利率16.56%，年增約3個百分點；本業轉佳加上業外表現好轉，上半年歸屬母公司業主淨利29.83億元，年增1.51倍，每股稅後盈餘2.75元。

第三季雖為傳統淡季，目前整體需求仍不錯，目前公司鋼筋訂單能見度至2022年第一季，鋼構也已到明年第三季，預計營運仍可望維持在高檔水準。

東和鋼鐵7月營收49.32億元，維持高檔，年增40.3%，1~7月營收327.2億元，年增率達40.99%，同步創下同期新高。

東和鋼鐵先前公布，通過桃園加工中心擴建預算案，斥資9.06億元，增加下游加工產能。

目前東鋼桃園廠煉鋼小鋼胚年產能約140萬噸，2條軋鋼產線年產能各75萬噸、總產能約150萬噸的鋼筋，東鋼在桃園、苗栗、高雄及越南都有生產基地。因應需求，新擴增桃園加工中心，預計在明年上半年可興建完成，整體擴建案將總金額達9.06億元，將擴增裁剪加工設備，提供鋼筋下游服務，擴展鋼筋業務。