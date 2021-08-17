天使隊大谷翔平對決寇爾吞下三振。（美聯社）

洋基王牌投手寇爾(Gerrit Cole)終於回歸，他因為感染新冠肺炎缺陣14天，結果17日登板對戰天使，先發5.2局飆出9K，只失1分摘下本季第11勝。天使開路先鋒是大谷翔平，他首打席就3次揮棒落空遭寇爾三振。接著兩次打席大谷看球看得比較清楚，但都打成飛球出局。地主洋基終場以2-1獲勝。

寇爾此戰拿出王牌身手，證明自己不需要黏黏球也能掌控比賽，首局他用偏高的快速球夾著變速球讓大谷全數揮棒落空。天使首局3位出局者都是遭到三振，寇爾的球速飆到100英里（161公里）。唯有厄普頓(Justin Upton)在1好3壞球數領先的時候等到進壘的快速球，成功轟成陽春炮，亦是天使唯一的1分。

洋基左打賈羅(Joey Gallo)首局下立即幫寇爾討回領先，同樣是在1好3壞時等到進壘的快速球，轟成2分全壘打。天使投手蘇亞雷斯(José Suarez)只挨了這一擊就吞下敗投，雙方後面8局都沒再得分。大谷4打數掛零。

天使的好消息是「神鱒」卓奧特(Mike Trout)可望近期回歸，他這次就已經跟著球隊前來紐約，只是球團比較謹慎還要再觀察一陣子。卓奧特5月中就因為右小腿拉傷缺陣，天使目前59勝61敗。