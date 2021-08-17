上周盧碧颱風引進西南氣流降下豪大雨，造成中南部水患及農業損失災情嚴重，甚至颱風前菜價就先飆漲20％，高麗菜一顆飆破200元，民眾黨立委張其祿、賴香伶今表示，政府除啟動現金救助、災損補貼，應建置農產區域冷鏈系統及供需調節體系，並強化農業保險機制。對此，農委會回應，目前天氣已好轉，若持續穩定，預估8月下旬菜價可回穩，未來將持續輔導農民利用冷鏈機制，並研擬因應極端氣候農業輔導戰略。

張其祿指出，台灣市場小，一有風吹草動，價格就容易受影響，尤其是颱風前夕或豪大雨過後，農產價格容易受到影響，因此要加強農產品的儲存、加工與銷售，分攤價格遭到操縱或波動的風險。

張其祿表示，農委會15日提出的農業損害報告內容提到，極端氣候導致的災害熱點以嘉義及高雄地區首當其衝，以屏東、高雄及台南、嘉義的共同生活圈思維建置區域農產冷鏈體系，或許是可行的策略，呼籲農委會能提出完整的面對極端氣候的農業戰略規劃。

賴香伶說，依據農業統計資料顯示，台灣近20年平均每年約123億元的農業天災損失，卻遲遲沒有建立大數據庫，農委會應成立專業風險評估部門，針對各類災損提供事前預防性計畫，而不是等到發生損害才來讓辛苦的農民四處陳情尋求救援。

民眾黨團表示，農民過去都是靠政府補貼，但面對天災僅一直補貼，也非根本之道。在各種區域冷鏈體系及供需調節機制建構的同時，更要提供透明資訊揭露，鼓勵農民避開風險，徹底解決生產過剩或者造成價格劇烈浮動的問題。