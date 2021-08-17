1歲林姓男童的阿嬤去年12月8日上午9時許將孫子送到黃姓保母家托育，豈料，下午1時許接到黃女電話指稱林童噎到昏迷送醫。男童到院時已無心跳呼吸，但檢查並無異物哽塞，反而是頭部外傷、腦部及視網膜等出血疑為虐嬰。黃女否認施暴，辯稱餵餐時突然癱軟，但醫療報告認定，傷害是當天8時44分以後，以暴力衝擊、震盪造成，檢方依重傷害等罪起訴黃女。

1歲林童自出生由阿嬤同住照顧，林母在去年12月1日日間委託55歲黃女托育，每月報酬1萬4千元，照顧時間是周一至周五上午8時許起至下午18時許，由阿嬤接送往返黃女住處。

阿嬤在去年12月8日上午8時44分開車帶孫子出門，約在9時許抵達黃女住家，因黃女外出買早餐，托李姓鄰居先代接孩子及照顧，僅約1、2分鐘黃女即返回接手照料，兩人短暫聊天後，李女在9時30分即離開。黃女在13時2分發現林童昏迷，緊急呼叫救護車將孩子送醫，並打電話給阿嬤指稱，林童因噎到昏迷送醫。

林童到院時已無呼吸心跳，醫師插管治療時發現並無異物哽塞，經檢查有創傷性腦膜下出血、視網膜急性出血及頭部外傷等傷害，但並非食物哽咽所致，疑似虐童而報警。

林童在黃女家的3個小時到底發生什麼事？黃女供稱，林童還不熟悉環境，動不動就狂哭，曾向家長表示，孩子很愛哭，不知道怎麼辦？案發當天，她在12時許先餵另1名托育的9個月大幼兒，12時30分開始餵林童，但他吃到第5口就突然癱軟，她立即撥打「119」送醫。

林童經治療後仍重度昏迷，大腦因缺氧、缺血腦傷呈現腦萎縮及多處腦損傷痕跡，為不可逆的腦損傷，屬於重大不治或難治的重傷害；眼睛視網膜及玻璃體膜下等出血仍存在，後續視覺障礙的機會很高。

醫院診斷證明指出，林童出現受虐性頭部創傷，應該是頭部受劇烈搖晃，頭部受直接暴力撞擊堅硬物而引起，推估腦傷是案發當天8時44分以後發生。阿嬤及李女都說，送林童到保母家或接手時，孩子身體都無異樣，且阿嬤在測謊時表示，未對孫子搖晃、撞擊及拋摔，測試結果並無不實反應。

檢察官認定，黃女以不詳方式毆打傷害剛滿1歲的林童，並導致重度傷害程度，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》及重傷害等罪起訴黃女。