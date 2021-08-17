彰化縣衛生局公布新北確診者足跡，曾到中央路台亞加油站加油、上廁所。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

新北市衛生局公布確診者七夕當天到中部車遊，曾停留彰化市知名燒肉圓老店三分鐘外帶。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣連續11天加零，但降級解封後，新北市確診者曾在七夕當天開車到中彰投趴趴走車遊，路過彰化市加油，並到彰化市八卦山牌樓附近知名的60年燒肉圓外帶上車吃，雖然採買時間僅短短3分鐘，肉圓業者也都戴著口罩，但清潔隊仍前往消毒，業者也拉下鐵門自主暫停營業中。

根據新北市衛生局公布足跡，一名確診者8月14日七夕當天開車至中部遊玩，12點07分到12點09點，確診者曾去過彰化市東民街的彰化燒肉圓老店；而彰化縣衛生局則公布該確診者同日中午12點30分到下午1點之間，在中央路292號的台亞彰化中央路加油站停留加油。彰化市清潔隊獲報已前往兩處進行大清消。

彰化縣衛生局說明，該確診者買肉圓過程僅3分鐘，外帶拿到車上用紙碗吃，該時段店內沒有其它消費者，且店內4位員工都全程戴著口罩，也都打完疫苗，亦調匡列的接觸者單純可掌控，所以未公布足跡；而之後確診者前往加油站加油，並且在此上廁所，基於難以匡列掌握廁所接觸者，因此公布加油站足跡。