本土疫情趨緩，全國進入二級警戒，各項生活機能正逐漸恢復。中央流行疫情指揮中心今（17日）公布新增4例本土及14例境外移入，無新增死亡個案。有民眾指出，本土新增個案好幾天都卡在個位數，是否要等真正「+0」那天到來，才能進一步放寬限制？然而網友指出，到了疫情下半場，繼續討論是否「+0」已無太大意義。

中央流行疫情指揮中心資訊顯示，自8月12日起迄今，本土確診個案數都維持在個位數上下增減，甚至比境外移入新增個案還低。一位網友在PTT八卦版上發文，本土新增確診已連續幾天都是個位數，但現在二級的管制仍多，實際上跟三級警戒差不多。苦嘆能好好到餐廳飽餐一頓的他好奇，「現在是要等+0嗎？」

對此，網友一致認為重回+0日子幾乎是「不可能」，紛紛回應，「不可能+0，一旦社區感染就回不去了」、「+0不用期待，但要控制確診傳播鏈」、「都社區感染了！還有Delta的說」、「境外每天都一堆，爆也是遲早的事情」。網友強調，現在看的是疫苗施打率，看是否+0已失去意義。「+0也不會解，在等疫苗普及率吧」、「下半場拚的是施打率，+0已無意義」、「疫苗啦，+0沒意義」、「一天+0一點意義都沒有」。

隨著8月2日「降級不解封」政策實施邁入兩週，指揮中心指揮官陳時中坦言，目前疫情仍需要繼續觀察，若連3週平均確診數下降，可考慮鬆綁特定場所，但就算連續清零1週，還不足以降至一級警戒，至少要再觀察2-4週。