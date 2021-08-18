彰化監獄2016年設立的烘焙技能班，原本只是想讓監所裡的受刑人也能吃到月餅，沒想到大受好評，才開放讓民眾購買。(彰監提供／吳建輝彰化傳真)

去年3天狂銷6萬顆，為彰化監獄帶來150萬的收入，今年監所5天狂賣7萬5000顆，仍無法滿足所有消費者，甚至有消費者氣憤責罵監所。(彰監提供／吳建輝彰化傳真)

劉克和說，今年典獄長指示要製作美味健康的蛋黃酥，特地去找了比以往更大顆的蛋黃，再烘烤前噴上酒精烤熟出油，讓香氣鎖在蛋黃裡面，提升香氣。(彰監提供／吳建輝彰化傳真)

什麼牌的月餅在中秋節3個月前訂還訂不到？來自彰化監獄的「鐵窗牌月餅」，每年5、6月就會有人打電話到監所搶訂，今年獄方已經加大產量，8月9日在官網開放訂購，7萬5000顆月餅短短5天就銷售一空，至今仍有民眾不斷打電話詢問，獄方只能無奈表示「明年請早」。

彰化監獄2016年設立的烘焙技能班，原本只是想讓監所裡的受刑人也能吃到月餅，沒想到大受好評，才開放讓民眾購買，去年3天狂銷6萬顆，為彰化監獄帶來150萬的收入，今年監所5天狂賣7萬5000顆，仍無法滿足所有消費者，甚至有消費者氣憤責罵監所。

烘焙班作業指導老師劉克和表示，疫情趨緩引發爆炸性購買，今年已經把預購時間拉長，產量提升，仍無法讓所有消費者滿意，很多消費者打來口氣越來越不好，說自己5月就開始打，8月再打就賣光了，讓他們相當無奈，只能請消費者不要生氣，明年再來。

劉克和說，今年典獄長指示要製作美味健康的蛋黃酥，特地去找了比以往更大顆的蛋黃，再烘烤前噴上酒精烤熟出油，讓香氣鎖在蛋黃裡面，提升香氣，加上這次特別調配減糖、低油的配方，要讓所有消費者吃得美味健康。

彰化監獄典獄長張惠郎表示，要當彰化監獄的烘焙班師傅可以說是相當不容易，監所超過2000受刑人，只有7位能夠入選烘焙班，各個都是精挑細選，而販售月餅不為營利，而是讓受刑人學習謀生能力，未來能憑藉一技之長自力更生，能利用所學為自己展開新的人生。