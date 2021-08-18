比同學內建多樣教材，包含客語童謠、小牛頓等，也能記錄幼生學習狀況。（莊旻靜攝）

凱比同學又來了！新竹縣政府去年推動「教保服務場所及特教AI陪伴平台」計畫，在縣內公幼、學前特教班、國小資源班共35處示範點，設置AI機器人「凱比同學」，今年挹注870萬元，並將凱比同學擴散至全縣58所公幼、60班學前及國小特教班，讓凱比同學陪伴3076名幼生成長。

新竹縣長楊文科表示，縣府推動「新竹縣AI智慧城鄉-幼兒AI-KIDs City應用整合計畫」，18日舉辦記者會，由於新竹縣幅員遼闊，教育資源分配必須有效應用，且因疫情影響，線上教學、實體教學的混成模式，應先做好準備，因此運用AI科技、平板智慧數位載具的AI教案共享系統，即勢在必行，也讓教師擁有多元、豐富的教學資源。

新竹縣教育處指出，AI機器人智慧平台提供主題學習、英語及STEAM機器人等教材，還包含小牛頓系列、客語童謠繪本、點讀教材等，以實體機器人「凱比同學」，與幼生互動，期望能激發學生的學習動機及興趣，並掌握學習狀況。

「新竹縣AI智慧城鄉-幼兒AI-KIDs City應用整合計畫」持續推廣，規畫每班1台機器人，全縣58所公立幼兒園共有90班，再加上60班學前及國小特教班，共需150台凱比同學，近期會送往合作學校，在開學時，即可迎接幼生入學。

教育處也表示，此計畫與清華大學幼兒教育系合作，也設置了幼兒認知能力評量系統，並有認知遊戲，也預計開發記憶訓練遊戲、導入幼而學席觀測系統，也期望能協助發展遲緩兒童提升能力，教育處也舉辦多場師資培訓，協助教師應用教學平台，發揮最大效益。