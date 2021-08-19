一般人印象中，護理師的穿著即沒有穿白衣裙，也是中規中矩，不曾有人對這些白衣天使的穿著有任何批評，可是近日卻有抨擊護理師「短裙絲襪像酒店」，貼文曝光引發眾多網友眾怒，紛紛留言砲轟：「到底是你心（術）不正，還是護理師們穿太短？」

男子抨擊護理師穿短裙不得體。（圖／翻攝自爆廢2公社）

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」轉發一名沈XX的發文，文中一開始就寫道「可以拜託一下，現在大部分醫院有少數護理師上班都在穿短裙？（可以不要穿短裙嗎），你們知道那樣穿我們男生很尷尬嗎？你在量血壓、量血糖、幫病人弄點滴時，我們眼睛要放哪....？一直看到短裙跟白色絲襪那邊，你身高又剛好那麼高，眼睛真的不想看也不行」。

該文接著寫說：「護理師就是純白天使，代表聖潔，神聖，可以不要在穿短裙了！你們下班穿再少、極少那都沒關係，上班至少維持點專業吧？ 不知道的人還以為你酒家女，還是哪裡來的！？」，文末還寫出台北、台中哪家醫院的護理師短裙配絲襪。

不料網友看貼文相當不滿，紛紛留言砲轟發文者「真的不想看可以轉頭、閉眼，說人家像酒家女真的太沒禮貌、太誇張！希望可以尊重一下！」、「為啥其它人都沒這問題勒？還是您思想過於邪惡，才會對護士有這些遐想？」、「你他X的愛情動作片看太多嗎？是你的心（術）不正，還是護理師們穿太短？您不盯著護理師大腿，她穿什麼都不會影響到您吧？」、「穿裙=酒家女？感覺你蠻適合加入塔利班的，全身都遮住你應該可以接受。」