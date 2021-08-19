新竹縣政府衛生局設於湖口鳳山、竹東社區2個篩檢站，自8月18日撤站，支援篩檢業務的醫護人員合影，象徵階段性任務告終。（新竹縣政府提供）

護理人員著裝後，須忍受汗流浹背的悶熱，十分辛苦。（新竹縣政府提供）

新冠肺炎疫情國內趨於緩和，新竹縣政府設在湖口鳳山工業區、竹東社區篩檢站2處18日正式撤站，承接篩檢業務的天主教仁慈醫院、、中國醫藥大學新竹附設醫院、衛生所醫護人員及衛生局同仁，也取日期818抱一抱諧音，於臉書上隔空擁抱，象徵階段性任務告終。

新竹縣自6月3日啟動第1個社區篩檢站以來，逐步成立4站，其中湖口鳳山、竹東共服務60個以上場次、4000人次篩檢。新竹縣長楊文科也特別感謝這些第一線醫護人員，以及支援的國軍、警方、消防局、環保局、工務處等，在颳風下雨、烈陽下守護民眾，共同對抗疫情。

仁慈醫院護理主任陳美娟分享，第一線護理主管、專科護理師均輪流支援，協助採檢，換上防疫裝備，數個小時要盡量不喝水，減少如廁次數，目前完成暫時性工作，還在持續為提高疫苗覆蓋率而努力。

衛生局表示，目前新竹縣府前站仍持續於8月24、31日下午開放篩檢，有需要民眾可於衛生局官方網站預約，各醫院仍有提供自費篩檢。另外，楊文科也提醒，民眾防疫千萬不能鬆懈，不要辜負第一線人員的努力，持續共同抗疫。