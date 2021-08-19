前總統陳水扁今自曝又住院，消息傳出讓外界和支持者相當憂心，阿扁晚間在臉書貼文留言回應，「特別謝謝大家的關心，睡眠呼吸中止症問題，經過2次手術，從重度改善到現在的中度，還是有血氧濃度過低的缺氧問題。

陳水扁臉書。(圖/本報資料照)

前總統陳水扁今天上午在臉書提到自己「又住院了」，並附上一張病床照片，形容自己變成「電線象人」。引發網友關注。對此，陳水扁晚間表示，是睡眠呼吸中止症問題，從重度改善到現在的中度，但還是有血氧濃度過低的缺氧問題。

陳水扁今年五月就曾在臉書PO出一張住院照，當時他全身貼滿電線，稱自己變成了「電線人」。並說明並非電擊急救、不是小針美容，也非綁票凌虐，而是睡眠呼吸的檢查，對他而言，這樣的檢查已經第N次了，「只要還能呼吸，活著就有希望。

陳水扁今天上午再度在臉書貼出照片，畫面中可見他身上插著許多管子和醫療器材，戲稱自己變成了「電線人」，再度引起關注。

陳水扁今晚表示，「阿扁特別謝謝大家的關心！」他說自己是睡眠呼吸中止症問題，經過北榮、中榮2次手術，從重度改善到現在的中度，還是有血氧濃度過低的缺氧問題。「就全權交給高長醫療團隊來照顧跟治療！」