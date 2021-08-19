騎士行駛路肩遭女攔截搶搭公車 驚悚影片曝光網友戰翻（取自Youtube頻道「Wowtchout-地圖型行車影像分享平台」）

1名機車騎士日前行駛在單行道時，因道路狹窄而騎在外側路肩上，沒想到過程中遇到1名準備上公車的女子，他因此急忙剎車、禮讓對方，事後影片公開後稱「想上車嗎？」其他網友則有不同想法，有人認為騎在路肩本身就有錯，但也有不少人認為該路段如此設計就是迫使騎士騎路肩，公車司機未靠邊也有錯。

Youtube頻道「Wowtchout-地圖型行車影像分享平台」近日分享1則行車紀錄器拍下的影片，1名騎士日前行駛在單行道上，不過疑似因道路狹小，汽車與機車爭道之下，不少機車騎士會選擇騎在路肩，而該騎士就是騎在路肩時突然發現1名女子站在路邊準備上公車，他因此緊急停下，讓對方上車，驚悚的一瞬間全被錄下。

該影片的標題寫「想上車嗎？」嘲諷該女子不顧來車，逕自上公車的行為；不過不少網友則認為，是騎士行駛在道路邊線外，若真的發生事故，騎士需付100%責任，「騎路肩被檢舉的話會被開紅單喔」、「雖然騎小綿羊騎邊線外有錯，但是有禮讓先給讚」、「騎在路肩本身也是違規行為」。

不過不少網友則道路設計不良，導致騎士必須被迫行駛在路肩，「在交通部噁心政策跟道路的規劃下，很多機車都只能被迫騎路肩」、「遵守規則不騎路肩，就會有人來攔你，跟你說：機車道底加」、「路肩畫在水溝邊緣就好了，台灣很多路的路肩寬度都比車道還寬」、「如果乖乖排隊，影片內容就會是：機車族佔據車道」、「這種道路設計就是故意讓人違法，不騎路肩可以，大家一起塞到死」。

而影片中的騎士本人也現身回應，「這路段真的不優，沒事誰會喜歡騎路肩上，剛好遇到就警惕各用路人」，也有人說該處疑似沒有公車站牌，公車也未停靠路邊，公車司機也有錯。