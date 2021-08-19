台灣非典型網紅「FBI帥哥」鄧佳華以古怪的行事作風打開知名度，還幾度鬧上社會版面。但近年他決定脫去網紅外衣，腳踏實地認真工作，近日更宣布從新竹物流跳槽到「日月光集團」底下工作，同時也在網路上抒發自己的心態轉變，網友驚呼「鄧佳華長大了！」

鄧佳華17日在IG上曬出半導體封測大廠日月光集團的員工識別證，宣布錄取集團考試，擔任苗栗廠區作業員，讓一票網友感到震驚。消息曝光後，鄧佳華對自己喊話，「腳踏實地工作，才是最快樂的人生」。

鄧佳華隨後也在臉書抒發錄取感想，透露自己的心態轉變。鄧佳華指出，「以客觀的立場來講，只要是有手有腳的人，都需要一份穩定正常的工作」。他並解釋，從新竹物流離職，是因為想換個跑道，所以來到日月光，畢竟「人生就是要不斷學習自己所不會的事物」。

鄧佳華坦言，當初自己也很排斥工作、上班，只因為覺得是個網紅而無法拉下身份工作，但鄧說，「後來漸漸想通，這樣的想法完全錯誤」，必須去找工作，踏踏實實地渡過人生。

看到不一樣的鄧佳華，許多網友留言，「不錯，會懂得思考」、「這樣的說法很好」、「人都會成長的，加油。好的開始努力工作，努力存錢」、「突然變那麼正常，感動到想哭」、「你超棒的」、「不用理酸民，加油」、「佳華在變」、「長大了佳華，你真的長大了」。