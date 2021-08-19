新北市長侯友宜過去一年多來在防疫工作備受市民肯定，在多份六都市長施政滿意度調查上，侯滿意度皆奪冠。也讓外界對於他2022地方選舉和2024總統大選動向受到外界矚目。不過，媒體人韋安卻直言，近期外界開始傳出藍營2024「朱侯配」的說法，他認為，有三點必須搞清楚。

新北市市長侯友宜（右）、新北市前市長朱立倫（左）。（圖/本報資料照片）

韋安19日在臉書PO指出，第一，侯友宜當了朱立倫7年的副市長，都在默默做事，像水牛一樣苦幹。如果沒有侯友宜的貢獻，朱能夠在太陽花運動之後，2014以2萬票險勝遊錫堃？再接任馬英九的黨主席職位，成為黨內的要角？而侯在2018大贏蘇貞昌30萬票，證明他本來就有實力。朱、侯之間根本沒有誰欠誰的問題。

第二，前段時間不知是哪派人物天天鼓吹「朱、侯配」，他覺得這說法很不妥，其一是想害侯友宜，其二，是擺明消費他。若換做侯友宜，他心裡會舒服？且哪有A咖去配B咖的道理？

第三，至於2024，到時候如果民意仍對侯有強烈的期待，而黨意對他有迫切的需求（征召），很可能他就順理成章地更上一層樓。否則，侯就繼續做他的新北市長。能做事，有成就感，他就樂在其中，心滿意足了。最後，韋安強調，朱立倫和侯友宜之間的關鍵點，這些顧慮就讓國民黨去傷腦筋就好。