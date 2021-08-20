飛利浦自從推出了氣炸鍋以後，對於不少愛在家料理的消費者來說，因為不僅不用再像傳統油炸一樣充滿油煙，而且也因無油料理而更健康，料理新手更是能利用其來簡單做出不同的料理，尤其在疫情中更是成為不少民眾的廚電首選，而昨（19日）品牌再度推出全新「飛利浦健康氣炸鍋」，擁有創新升級的「少煙減油科技」，運用獨特「雙海星底盤」，以維持瀝出的油溫低於發煙點，減少99%油煙、同時瀝除高達90%的食物油脂。

同時其更具備7倍極速「專利熱穿透氣旋」能均勻穿透美味核心，360度鎖住水份與營養，帶來外酥內多汁的鮮美口感，而且更搭載智慧旋鈕溫控40-200度寬廣的料理溫度，焗、煎、蒸、炸、烤、烘、焙 7 in 1的多元料理模式，此次更為4人家庭適合的4.5L容量，機身為牙白機身設計，配襯奢華玫瑰金把手與PHILIPS LOGO，一機多用省空間之餘，還能融入時尚的家庭設計，搭配雙層架，容量能再加倍，還有料理全程「免解凍、免預熱、免翻面」，料理起來也更方便。