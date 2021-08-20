引發民進黨「黑道之亂」讓兼任黨主席的總統蔡英文震怒的民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因捲入黑幫、毒品案，被民進黨開除黨籍，台北地檢署偵結，今（20）日依毒品、詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴趙等7人。

檢警調查，趙介佑有毒品等犯罪紀錄，是警方註記的北聯幫分子。警方去年底偵辦一起電信詐欺案，在北投、淡水查獲一群詐騙車手，追查發現幕後主嫌是趙介佑、陳威宇等人，趙負責招募車手提領贓款；陳則與詐團接洽，一年來經手約500多萬元贓款，趙從中抽取13％作為酬勞。

檢警發現，車手中有人兼差當「小蜜蜂」外送毒品，今年4月20日發動搜索，拘提趙介佑、陳威宇等4嫌到案，並在陳住處起獲600多包毒咖啡包，趙家也有少量K他命。趙否認販毒，檢察官認為他有勾串之虞，向法院聲押禁見獲准，經延押1次，羈押期限到本月20日期滿。

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