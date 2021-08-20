俗話說，人不可貌相，有些人面惡心善，有些人則是表面溫和，私下性格其實難以猜測。搜狐網命理專欄點名，生肖屬鼠、狗、猴的女性表面看起來個性溫柔、脾氣好，實際上，一旦發飆卻無人能擋，就連婆婆都不敢惹她們。

▍1.生肖鼠

屬鼠的女人很能幹又有責任感，但個性非常固執，在婚後，她們會自詡為家中的管家，一手包辦所有大小事。屬鼠女平常不愛和別人發生衝突，只要不冒犯她們的原則，基本上都會容忍，但若被踩到地雷，她們則強力反擊，讓對方知道自己不好惹。因此，每當婆婆看到她們發火的時候，也會退讓，不敢多說什麼。

▍2.生肖狗

屬狗的女人個性十分大方率真，為人處事從來不會拐彎抹角，對家人朋友很講義氣，不會占別人的便宜，更不願意欠別人人情。不過，有時說話或做事太過直來直往，可能會在無意間得罪他人，加上她們脾氣很硬，不懂得變通，常常需要婆婆開導或包容。

▍3.生肖猴

屬猴的女人天生外貌亮眼，人品端正、人緣好，因為個性非常自律，懂得如何管理自己，所以她們在生活上和工作中都有很好的發展。她們具備強大的領導才能，能在職場中震懾大票人，但平常太習慣當女強人，在回歸家庭時，她們卻無法放低姿態，總是脾氣很大，全家人都要讓她。