羅大佑獲得今年金曲特別貢獻獎。（圖／中時資料照片）

金曲32頒獎典禮今(21日)晚間7時於台北流行音樂中心舉行，今年因新冠肺炎影響，頒獎典禮一波三折，原定六月底舉行的典禮延到八月舉行，因應疫情，今年頒獎典禮的內容也將採滾動式規劃，典禮主持人Lulu（黃路梓茵）事前也表示，因所有入場人今年進入金曲場館前都要先做快篩檢定，笑說：「今年在防疫的措施跟準備都非常充足，會做好做滿，所以大家的鼻子應該都會很通暢」，而她也會採取「滾動式主持」，請觀眾可以有所期待。

至於眾所矚目的得獎名單，今年在華語歌王、歌后方面依舊相當精采，由上屆的金曲歌王吳青峰對上林俊傑、瘦子、李泉、韋禮安、蛋堡，女歌手方面，呼聲頗高的田馥甄對戰歌壇前輩萬芳、蘇慧倫、孫盛希、原住民歌手巴奈和大陸歌手譚維維，而特別貢獻獎頒給羅大佑，由黃韻玲在頒獎前帶來表演，與金智娟、家家、「老王樂隊」及「告五人」等人合作開唱致敬華語流行音樂教父。

萬芳錯愕奪評審團獎 上台第一句話爆粗口

值得一提的是，萬芳以專輯《給你們 Dear All》拿下熱騰騰出爐的評審團大獎，坦言自己真的沒想到，還真性情地在台上大罵一聲「Ｘ的」，令人莞爾一笑。許富凱7度入圍，這次終於奪下台語歌王，感動之餘也激動感謝恩師，「你說的話我都有聽，我有好好地在唱台語歌」。而曹雅雯雙喜獲得台語歌后和最佳台語專輯獎，二度上台時她開心到不知道該說什麼，脫口冒出「好想趕快去喝酒」，讓台下眾人笑翻。

今年金曲獎頒獎典禮恐將是有史以來罕見未開放任何觀眾觀禮的一屆典禮，但依舊星光熠熠，頒獎嘉賓包含Matzka、ØZI、王希文、米莎、吳青峰、阿爆（阿仍仍）、林柏宏、林宥嘉、孫淑媚、陳如山、陳昊森、陳珊妮、許哲珮、萬芳、魏如萱、羅時豐、蘇慧倫等，精采可期。

典禮主持人LuLu。（圖／陳俊吉攝）

星光大道主持人瑪麗(右)、鼓鼓呂思緯。（圖／陳俊吉攝）

【LIVE直播】第32屆金曲獎頒獎典禮 媒體採訪區直擊

【第32屆金曲獎部分得獎名單如下】

【演唱類 - 出版獎】

●年度專輯獎：

●年度歌曲獎 ：

●最佳華語專輯獎：

●最佳台語專輯獎：《自本》（演唱者：曹雅雯）

●最佳客語專輯獎：《到底》﹙演唱者：春麵樂隊﹚

●最佳原住民語專輯獎：《海女》（演唱者：漂流出口）

●最佳MV獎：家常音樂

【演唱類 - 個人獎】

●最佳作曲人獎：HUSH／安和《面面》

●最佳作詞人獎：葛大為／無人知曉（演唱者：田馥甄）

●最佳編曲人獎：鍾興民／鹹汫（演唱者：曹雅雯）

●最佳專輯製作人獎：

●最佳單曲製作人獎：方大同／麵麵《宅這》

●最佳華語男歌手獎：

●最佳華語女歌手獎：

許富凱等了7年終於拿到台語歌王肯定。（圖／取自中時資料庫，粘耿豪攝）

●最佳台語男歌手獎：許富凱

曹雅雯奪下金曲32最佳台語女歌手獎。（圖／取自中時資料庫，粘耿豪攝）

●最佳台語女歌手獎：曹雅雯

●最佳客語歌手獎：羅文裕

●最佳原住民語歌手獎：桑布伊

●最佳樂團獎：落日飛車

●最佳演唱組合獎：尋人啟事

金曲32最佳新人?te。(圖／取自中時資料庫，粘耿豪攝）

●最佳新人獎：?te

【演奏類 - 出版獎】

●演奏類最佳專輯獎：《派仔之遊》

【演奏類 - 個人獎】

●演奏類最佳專輯製作人獎：hirsk／noista/gia 噪噪噪噪切

●演奏類最佳作曲人獎：謝燕輝；張德銘／苦樂《派仔之遊》

【技術類 - 個人獎】

●最佳裝幀設計獎：蕭青陽《ZETA》

【技術類 - 出版獎】

●最佳演唱錄音專輯獎：《出沒地帶 (Where Is SHI?)》

●最佳演奏錄音專輯獎：《派仔之遊》

【特別貢獻獎】

●特別貢獻獎：羅大佑

【評審團獎】

●評審團獎：萬芳《給你們 Dear All》

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