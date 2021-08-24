創作歌手持修，以一首《Imma Get A New One》在樂壇打響知名度，更憑著專輯《房間裡的大象》奪下第31屆金曲獎《最佳新人獎》，不過今年登上金曲獎表演，卻被網友砲轟難看，對此，他雖然高EQ回應此事，但也強調：「說完全不難過是不可能，可是這是我選擇的職業」。

持修在上周金曲獎擔任表演嘉賓，他表示很珍惜金曲獎登台演出的機會，因為能夠聽到平常聽不到、最真實的聲音，對於被網友砲轟演出難看，他表示不管評論多難聽都看完了，雖然說完全不難過是不可能，但選擇當藝人就是會被放大檢視，如同每個工作都有自身的難處，自己只是承受該承受的而已，即便如此仍很享受這次演出，畢竟是克服很多困難才站在那裡，接著強調：「我盡力了」。

持修表示想在這樣的場合唱給爸媽聽，是期待很久的事，接著跟所有網友道出內心話：「如果你喜歡我的表演那很酷，如果你覺得受不了了需要開嘴，那你也是很酷，只是大概沒那麼酷，但不管怎麼樣只有酷沒有任何仇恨，溫柔就是很酷的一種選擇」，接著強調：「我會繼續戰鬥，我會變得更強，而且這次有很多人會陪著我，一起去想去的地方」。

眼見持修以正面態度面對網友批評，粉絲也紛紛留言打氣：「你就是你啦，繼續唱就是了，會一直支持你的」、「我知道你承受得住，你很努力，我會繼續關注你想帶來的一切」、「好開心你能那麼享受舞台，繼續加油」。