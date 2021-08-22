近日海巡人員查獲一艘走私漁船，載有154隻走私貓入台，因法律規定，21日下午將貓咪全數安樂死，引起外界熱議，許多藝人也對此事發聲，女星劉雨柔就忍不住開嗆走私貓咪以及執行安樂死的相關人員：「你們都會有報應」。

劉雨柔21日在IG限時動態發文，「我從來就不知道安樂死=人道，你們這些自以為是的人類，憑什麼剝奪動物的生命？」憤怒表示靠走私貓咪圖利的人才應該被安樂死，畢竟貓咪沒有能力選擇被當買賣走私，也沒有權利選擇不要被殺死，「你們這些人到底怎麼狠得下心？我詛咒你們！對！你們都會有報應，請記住被你們剝奪的每一條生命。」

劉雨柔發文。（圖／翻攝自IG）

而郭書瑤也發出一篇黑底白字文，難過寫下：「人類不是很聰明嗎？為什麼不用更有智慧的方式解決呢？」廖允杰也發文：「來到這世界不是他們的選擇，離開也不能自己」，哀痛替154隻貓咪發聲，並hashtag強調「禁走私生命」、「領養代替購買」。