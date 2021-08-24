高端開打傳出有民眾打完後肚子很餓，之前接種AZ時，同樣傳出接種後肚子餓、食量暴增的情形，被懷疑是不是疫苗的副作用之一，對此，前台大感染科醫師林氏壁表示，打完疫苗後飢餓與疫苗無關，推測是心理作用導致，就連他老婆在打完AZ後也肚子餓狂吃，一周胖了2公斤。

之前曾有女網友在臉書社團表示，打完AZ後除了頭痛以外，還讓她變成大食怪，像是餓死鬼投胎一樣吃不停，仍然餓到睡不著，文PO出後引起許多人共鳴，昨國產疫苗高端開打，也傳出有接種民眾覺得十分飢餓。

肚子餓是不是疫苗的副作用？前台大感染科醫師林氏璧表示，老婆之前打完第一劑AZ時，胃口大開整整一周，體重直線上升2公斤，許多朋友、網友也出現一樣的症狀，他推測可能是打完疫苗後鬆一口氣，心情好所以胃食慾超好，目前觀察到施打各種疫苗後，都會有飢餓反應，應該是民眾的心理作用，與疫苗本身無關。

重症科醫師黃軒也曾在臉書指出，打完疫苗食慾增加，可能是心理層面上的反應，報復性吃吃喝喝的因素佔比較多，因為打疫苗前害怕發燒、頭痛甚至猝死等副作用，心裡很焦慮。等接種疫苗後發現沒事，心理壓力大解放，或交感神經系統過度興奮，容易導致飢餓感，即使已經吃飽了，仍然食慾滿滿，大吃大喝的回饋才能獲得滿足。