新北添接種疫苗後2死 新莊7旬婦患慢性病 打完莫德納42天身亡 15:242021/08/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北接種疫苗後添2死 新莊7旬婦患慢性病 打完莫德納42天身亡。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，24日再添2人，新北市通報累積統計共129例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，新莊區通報70歲女性，身患多重慢性病，7月8日接種Moderna，7月22日出現胸悶、發燒，8月14日出現頭暈、全身無力及呼吸困難，緊急送醫救治，8月19日死亡。 永和區通報77歲男性，身患癌症，6月24日接種AZ，6月24日至6月27日出現輕微發燒，6月27日到8月21日作息正常，8月22日於家中死亡。 嬤孫起水泡陳屍車內 研判熱衰竭致死 竹市7旬婦晨運被6狗追 摔倒身亡 #新冠肺炎 #台灣 #疫苗 #猝死 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸昨增35例確診 商丘個案曾8次核酸檢測均無感染 13:272021/08/24 兩岸 7月獲利貼近Q2 信錦Q3重返成長 13:502021/08/24 財經 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 11:462021/08/24 生活 《科技》SEMI：7月北美半導體設備出貨雙升 連7月創新高 10:532021/08/24 財經 運安會列台鐵工地管理6大缺失 04:102021/08/24 生活新聞 南韓再買4000萬劑疫苗 明年爆囤1.7億劑 每人可打3針 10:332021/08/24 國際 新增2例疫苗接種後死亡 高端出現一名不良反應 14:352021/08/24 生活 走私非洲灰鸚鵡輕判6月 鳥兒卻賠命 04:102021/08/24 社會新聞 台灣開打高端 CNN曝蔡英文捐出手臂的兩大關鍵 09:522021/08/24 國際 新增6確診 1本土、5境外 1人死亡 13:402021/08/24 生活 《國際經濟》韓8月消費者信心 連2月下滑 11:102021/08/24 財經 生活熱門新聞 爆網路專欄作家接種後猝死 高端回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 民間可直接向BNT購買疫苗？陳時中揭2條件 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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