新北市接種疫苗死亡案例，24日再添2人，新北市通報累積統計共129例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，新莊區通報70歲女性，身患多重慢性病，7月8日接種Moderna，7月22日出現胸悶、發燒，8月14日出現頭暈、全身無力及呼吸困難，緊急送醫救治，8月19日死亡。

永和區通報77歲男性，身患癌症，6月24日接種AZ，6月24日至6月27日出現輕微發燒，6月27日到8月21日作息正常，8月22日於家中死亡。