女星「峮峮」吳函峮是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不但有著甜美可愛的臉蛋，身材也非常有料，因此圈粉無數，被封為「啦啦隊女神」，而她平時會透過社群跟粉絲保持互動，分享生活點滴，昨天(8/25)開心曬愛犬與新包包，難得分享辣照，蜜桃臀一晃讓男粉絲內心小鹿亂撞。

被封為「啦啦隊女神」的峮峮，以兼具甜美與性感的外型聞名，總是球場邊的大亮點，甚至因此拍寫真書紅到日本，被日媒盛讚是「台灣第一啦啦隊美少女」，峮峮私下天真不做作的個性也相當討喜，因此圈粉無數，IG擁有近80萬追蹤數，人氣非常高。

峮峮即使工作忙碌，仍非常愛惜粉絲，一直積極經營著社群，透過社群平台跟網友們分享個人日常與心情，昨天她更新了IG，疑似收到全新的包包與服裝，是很有秋天氛圍的抹茶色系，她特地po照，還把愛犬放到包包裡拍，寫下：「快變冷天吧」，足見對「新裝備」的喜愛。

照片中，峮峮穿著抹茶色橫條紋薄長袖長版上衣，手提布包也是同色系，她還特地錄製動圖，只見站起身的她，長版上衣的長度剛好到臀線左右，她還左右扭臀晃動，雪白大腿若隱若現，姿勢超性感，粉絲看了超激動，紛紛留言「抹茶味峮峮！」、「會不會太撩了」，連藝人溫妮都讚她超可愛。