中職啦啦隊女神輩出，其中樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員林襄，在今年2月才加入，甜美嬌小的外表卻有傲人E罩杯身材，短短半年就擁有超高人氣；日前中職復賽，林襄和其他樂天女孩也都有到場邊應援，但她突然分享自己去打肉毒，不僅小露香肩還PO美背照，吐露性感背後身體狀況早亮紅燈。

林襄在經過層層篩選後，終於在2月加入「Rakuten Girls」行列，人氣迅速飆漲外，神似高雄市議員黃捷的臉蛋，也讓她獲得「兇版黃捷」封號；最近中職復賽，各隊啦啦隊女神也忙起來，林襄也不例外，但她今（10）日突然在IG限時動態曬出去打肉毒的照片，不禁引起粉絲們擔憂。

林襄最近去打肉毒治療高低肩。(圖/ 摘自林襄IG)

在限時動態上面的照片中，林襄表示去診所打肉毒，醫師摸到她的肩膀，嚇得直說「超硬不合理」，接著看到她脫掉外衣，剩下黑色細肩帶背心，露出白皙香肩，醫師則拿著針在她背後替她治療；林襄也冷靜地說，「不會很痛！！之後有改善再跟你們分享」。

最後林襄再曬出一張曲線明顯的美背照，緩緩道出她長期身體不適的問題，原來平時性感迷人的外在，脫掉衣服仔細看就能發現有嚴重高低肩，而且照醫師說的她肩膀肌肉痠痛外還非常硬；林襄指出肩頸的狀況嚴重影響她睡眠品質，給人按摩或是使用筋膜槍都治標不治本，聽聞打肉毒能改善，才會趁有空趕快去治療，打算一個月後看看效果如何再和粉絲分享。