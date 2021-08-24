警方大動員追查非洲豬瘟走私肉製品流向。（翻攝畫面）

為杜絕非洲豬瘟入侵，阻斷可能感染風險，警政署在檢方指揮下，動員大規模警力，配合各地衛生局、農政等單位，追查走私肉製品的流向。警政署24日晚間指出，根據被收押的走私肉商貨源進行溯源，截至24日晚間8時，已清查4390處，共在13縣市查獲31件可疑肉製品，均送驗究辦。

據了解，鄧姓母女的從今年3月開始銷售越南來的肉製品，因此檢警根據查扣的供貨單，鎖定今年3月以來的銷貨處所進行清查，目前發動2波查處，包括昨1301處，與今天的3089處，各處所並無重疊。

查獲地點包括新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等14縣市，種類包括月餅、肉乾、肉鬆、火腿、香腸等。

警政署指出，防堵非洲豬瘟，警政署已召開2次專案會議，由署長陳家欽親自主持，邀集新北地檢署主任檢察官黃彥琿、行政院農委會防疫檢疫局、財政部關務署、新北市農業局、衛生局、警察局等單位，藉由各地方檢察署與縣市政府相關局處通力合作，加大打擊力道。