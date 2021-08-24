正妹歌手鐘雅今年初推出個人EP〈回憶已成過去〉、〈相遇之初2021〉，近日又有新作品推出，〈像極了愛情〉是製作人莊天文為鐘雅量身打造，獨特的嗓音搭配清新自然的音樂風格，韻味多層次的詮釋〈像極了愛情〉，是一首期待愛情的歌曲，讓人耳目一新。

台灣本土疫情升溫，進入第三級警戒期間，讓鐘雅苦無表演舞台，只好調整步調，轉向知名直播平台以直播維持粉絲熱度，但每天將近3小時的直播，卻讓鐘雅之前練舞造成的舊傷復發，也讓製作公司MuCC藝能的老闆特別送上了價值五位數的名牌電競椅，希望能改善鐘雅在直播時候的不舒服。

鐘雅每天花3小時直播到腰痛，老闆大方送名牌電競椅給她。（圖／MuCC藝能提供）

〈像極了愛情〉的編曲中加入了許多令人驚喜的配樂，讓這首歌充滿畫面及巧思。製作公司「MuCC藝能」這次為了突顯視覺意像與歌曲之間的密合度，特地邀請了擅長詩歌影音的Tony拍攝了MV，讓每一位觀眾在視覺與聽覺上捕捉歌曲中「愛情來臨時」的唯美，同時觸發每位視聽眾最深刻的自己。

鐘雅也透露自己最大的粉絲是爸爸，因為爸爸每天早上都會開youtube無限循環播新歌〈像極了愛情〉，讓她知道後相當感動，近期除了直播，也在貿易公司上班，平常不忘在lG發動態和粉絲互動，在疫情中努力，對於未來目標很明確。