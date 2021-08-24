台中市府維護校園安全，透過加強學生自我防護教育、加強犯罪預防措施、反毒宣導、完善警監系統建置、校園人車門禁管制、校園安全巡查規劃、教育警政聯繫合作、強化緊急應變能力等，多管齊下守護師生安全。副市長陳子敬24日主持治安公安聯合會報，要求警察局各分局對轄區學校多加巡查，提升校園治安。

市府今日召開治安公安聯合會報，由教育局以「淺談強化教育與警政機關共同維護校園安全工作」進行專題報告。

陳子敬表示，他認為校園附近若有導護指揮交通或警察巡查，會有警示作用，進而提升學校安全，因此他要求警察局各分局針對轄區學校多加巡查，從幼稚園到大學都應關心勘查，減少危險發生。

教育局說，台灣曾發生幾起學生遭擄事件，為維護校園安全，市府加強學生自我防護教育，包括邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習、運用升旗或週會時間加強宣導學生自我防護觀念等；也加強犯罪預防措施，每學期推動校園反詐騙宣導活動，並增闢防制犯罪講座。

市府積極完善警監系統建置，配合校園巡查路線、校園死角及危險地點等設置警監系統，也針對校園偏僻地點與危險角落優先設置緊急求救鈴與感應照明燈，2019至2021年共投入經費約1104萬659元。

另也進行校園人車門禁管制，進出校園做好管控及人員識別；校園也進行安全巡查規劃，學校應結合教職員、工友、警衛等，負責校園門禁管制及平日、假日校內安全巡查，或依據學校環境特性與需求，請轄區警政單位協助平日、假日校園周邊巡邏等。

教育及警政單位並建立聯繫合作平台，通盤檢討校園周邊危險熱點，並協調轄區警察分局到校協助勘查危險地點、提供專業檢核意見，作為校園安全工作依據；市府也積極協助校園強化緊急應變能力，請學校成立緊急應變小組，並進行歹徒入侵、縱火等人為災害演練，增強師生緊急應變處遇能力。