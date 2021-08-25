彰化檢出２件非洲豬瘟病毒陽性，南彰店家豬肉鹹蛋蝦子香腸中標。（彰化縣農業處提供／吳敏菁彰化傳真）

為了防止非洲豬瘟入侵，讓好不容易從口蹄疫除名破功，彰化縣政府等各相關單位、彰化縣警局等聯手盤查走私，48公斤送驗，經農委會家畜衛生所件檢出兩件陽性，為彰化警分局刑大、溪湖分局查扣豬肉鹹蛋蝦子香腸5條、火腿0.5塊，合計約0.5公斤。

彰化縣長王惠美表示，這兩天清查周非洲豬瘟豬肉及相關製品共6處6人，總共有48公斤送驗。

蝦米！全台檢出4件陽性，彰化就佔兩件了，彰化縣動物防疫所表示， 8月24日上午10時46分接獲彰化縣刑事警察大隊查扣趆南走私非洲豬瘟肉品，同日下午4點30分送達農委會家畜衛生試驗所檢驗，其中豬肉鹹蛋蝦子香腸驗出非洲豬瘟病毒陽性。

彰化縣長王惠美宣布，彰化縣是全國養豬第三大縣，產值100億元，為了嚴加防範，即日起戶外不得設置廚餘桶，即日起請鄉鎮市公所清潔隊加宣導，未移除者由清潔隊強制清除，來源不明的肉品，請丟垃圾車內，不要回收到廚餘桶，交由清潔隊焚化處理，避免造成防疫破洞。

環保局也表示，已經全面清查32處廚餘四養豬場，加強現地查和頻率，違者依廢棄物清理法規定，最高處新台幣300萬元。