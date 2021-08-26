曉柔與阿智結婚2年，到現在兩人還沒有行房成功，到底是怎麼一回事？

阿智說：「過去，我算是個性經驗豐富的人，對於女人性事還算了解。但面對老婆卻是滿滿的挫敗感。頭一次遇到雙腿打不開的女人…」

曉柔無奈的說：「我對痛超級敏感，所以超怕痛！之前常聽姊妹們說初夜會很痛，讓我對性有些恐懼…想起婚後第一次跟老公行房時，我居然緊張到身體很僵硬，完全無法放鬆，那時老公很有耐心引導我，還幫我按摩，但身體就是鬆不了，而且只要他靠近我的私密處時，我的雙腿會不由自主夾緊，抵抗他的進入。」

阿智又說：「每次看老婆行房時都這麼緊張，我就叫她滑手機看一下網路直播，因平時她很愛看美妝，也許藉此轉移一下注意力，結果當我要靠近時，她又夾緊雙腿了…」

曉柔低頭悶悶地說：「感覺自己心裡有病，一直無法讓老公靠近，很怕最後老公不要我了（忍不住流淚），這種事情也不敢跟姊妹說，怕被當成異類或被取笑，心裡壓力很大。」

此時，我安撫著曉柔的情緒，並解釋她的情況：「其實她的症狀，在醫學上稱為陰道痙攣，也稱「插入障礙症」，意思是指：在進行性行為時，感覺有東西要進入身體，當下心裡會感到害怕或恐懼，而引發會陰肌肉發生不自主反射性痙攣，導致陰道入口呈現關閉狀態，使陰莖無法進入。

在醫學上陰道痙攣是有分等級的，我來一一說明如下：

第一級：發生陰道痙攣的肌肉僅限於會陰部的肌肉和提肛肌群。有時也可在性交時讓陰莖進入，但有疼痛的感覺。這類患者可通過心理諮詢讓患者自己充分放鬆緩解。

第二級：發生痙攣的肌肉，不僅局限於會陰部肌肉，而且波及到整個骨盆的肌群，或者在多種境遇下都可發生陰道痙攣，導致不能性交。婦科檢查時能將兩個小指伸入陰道。

第三級：陰道痙攣時不僅骨盆肌群發生痙攣，而且整個臀部都不由自主地抬起，這是由於臀部肌肉也發生頻繁性痙攣性收縮的結果。因臀部肌群頻繁痙攣，使性交根本無法進行。婦科檢查時只能容納一個小指頭。

第四級：痙攣發生時，不僅臀部肌群痙攣性收縮，臀部不由自主地上抬，而且患者雙腿夾緊，甚至大喊大叫或哭泣，出現驚恐反應。

●這樣的問題，有解嗎？

像曉柔這樣的案例，在台灣不算少數。只是大家缺乏相關知識與求助的管道，甚至有些夫妻忽略、逃避癥結，就直接去做人工受孕，以為生完孩子後，這問題就能解決。無奈妻子對性的原始恐懼還是存在。

為了避免日後有這些遺憾，導師還是要提醒大家，陰道痙攣是可以被治癒的！只要上網估狗一下資訊，找到專業人員幫忙，日後享受性福就是開心的事喔。