郵局員工再度肩負振興券發放業務，台灣郵政產業工會爭取津貼及疫苗。（本報資料照）

經濟部動員台電、中油等國營事業員工支援五倍券業務，並聲稱有詢問意願，但台灣郵政產業工會批評，經濟部這次主辦五倍券業務，詢問過所屬的國營事業，卻沒有詢問過交通部所轄的中華郵政公司意願，批評政府部門輪番把業務丟給郵局員工，對其權益又不聞不問。工會聲明，對發放五倍券的第一線人員，經濟部應編列預算給予津貼，並爭取2種以上疫苗供施打。

台灣郵政產業工會指出，不論是去年的三倍券，抑或是今年的五倍券，都是經濟部主辦的業務。為了支援五倍券業務，動員了如台電中油等國營事業員工及受刑人。經濟部聲稱有詢問意願，卻僅限該部會所屬的國營事業人員，那麼在第一線發放的郵局員工呢？有無被徵詢過？有沒有因此受到應有的尊重及發放相關津貼？而在疫苗的問題上，有沒有得到解決？若郵政員工因發放五倍券染疫，經濟部如何賠償？

工會認為，經濟部身為五倍券的主辦機關，既然需要跨部會及跨產業協力，就不應置身事外，必須承擔相關責任，使投入其中的人員權益受到保障，以及給予實質的津貼回饋，「包裝業務重要，發放作業也很重要」。

工會聲明，對於疫苗問題及即將到來的五倍券發放業務，經濟部應促請疫情指揮中心儘速讓所有的郵政同仁及志工等人員有2種以上的疫苗可選及施打，在五倍券發放前產生保護力，以使郵政人員在與民眾密切接觸的情況下獲得保障。而若基層同仁因發放五倍券染疫，經濟部應與主管機關交通部共同負起賠償責任。

此外，因發放五倍券可能衍生的勞動爭議如禁排特休、強迫加班等等，經濟部應透過交通部要求事業單位恪遵《勞基法》，勿使這項代理業務影響到郵局同仁的權益。最後，經濟部應編列預算，另予津貼給發放五倍券的郵政同仁與超商員工。