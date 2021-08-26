防堵非洲豬瘟 新北警再查獲3件可疑肉品送驗中 15:522021/08/26 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，新北市警察已查了813處有3處發現可疑肉品。(擷取自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 防堵非洲豬瘟走私肉品流入市面，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，感謝新北市海山警分局同仁用心，18日他們第一時間搭配雲林情報，快速反應主動積極查到第一波，才有大家全面啟動查緝，新北市警察查緝已第三波，迄今共查了813處，有3個地方肉品疑是可疑肉品送去化驗，目前還在化驗中，希望大家全面嚇阻非洲豬瘟氾濫，一起加油守住不要讓非洲豬瘟進來。 台南查獲3件越南肉品 送驗非洲豬瘟 看好內需井噴 中保科併購肉大人 #非洲豬瘟 #肉品 #查緝 #化驗 #防堵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防堵非洲豬瘟 南市府製作多國語言防疫資料 18:572021/08/26 生活 圍堵非洲豬瘟 檢舉金120萬 04:102021/08/26 生活新聞 傳警政署下令查越南店肉製品最高記功2支 基層狠酸「餿水警察出動了」 10:252021/08/26 社會 走私貓主嫌起底！17年前私菸案無罪後不當海巡 改名搞走私 17:532021/08/26 社會 非洲豬瘟病毒千日不死 發現境外肉品「千萬不要這樣做」 00:182021/08/26 生活 振興五倍券樣張今亮相！沒百元面額 最新重點一次看 09:322021/08/26 政治 中市查東南亞食品 8件標示違規、最高罰300萬 16:502021/08/26 生活 非洲豬瘟侵台 藍營要求暫緩美豬進口 綠委：豬瘟肉是走私所致 10:532021/08/26 政治 非洲豬瘟荷葉包肉全完售恐下肚 農業局動員稽查高市442處養豬場 13:192021/08/26 社會 高雄首例非洲豬瘟病毒陽性 陳其邁：目前豬場未發現陽性個案 17:482021/08/26 生活 行政執行署9高階主管交接 原副署長陳盈錦回任一審檢察官 13:082021/08/26 社會 生活熱門新聞 桃園男打高端死亡遭指揮中心「增重40公斤」 莊人祥道歉：是目測 - 生活 網紅大蛇丸新片遭喊退訂 粉絲因1原因下最後通牒 - 生活 台積男寵妻無極限 日睡3hr北竹通勤 網看傻 - 生活 打高端慘被男友甩 女大生淚崩：8年感情敗給疫苗 - 生活 男忘帶保險套狂塗強力膠「封鳥」和女友激戰隔日慘死 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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