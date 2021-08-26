防堵非洲豬瘟走私肉品流入市面，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，感謝新北市海山警分局同仁用心，18日他們第一時間搭配雲林情報，快速反應主動積極查到第一波，才有大家全面啟動查緝，新北市警察查緝已第三波，迄今共查了813處，有3個地方肉品疑是可疑肉品送去化驗，目前還在化驗中，希望大家全面嚇阻非洲豬瘟氾濫，一起加油守住不要讓非洲豬瘟進來。